Минус 1020 оккупантов, 2 танка и 1 РСЗО: потери врага 17 сентября

17 сентября 2024, 07:08
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Автор: Анастасия Лукашевская

Источник:

Генштаб

ВСУ за последние сутки уничтожили 1020 оккупантов. Враг продолжает терять людей и технику в захватнической войне против Украины.

Актуальную статистику потерь врага по состоянию на 17 сентября обновил Генштаб ВСУ. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.

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Потери врага 17 сентября

  • личного состава – около 635880 (+1020) человек,
  • танков – 8685 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 17077 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 18129 (+6) ед,
  • РСЗО – 1188 (+1) ед,
  • средства ПВО – 947 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15329 (+66),
  • крылатые ракеты – 2592 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24739 (+27) ед,
  • специальная техника – 3091 (+1)


Потери России 17 сентября / Инфографика Генштаба  