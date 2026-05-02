Минус 1240 оккупантов, танки и БпЛА: потери врага на 2 мая

Украинские военные продолжают останавливать российское наступление и уничтожать не только личный состав, но и технику. Ежедневно количество потерь у оккупантов растет.

Подробнее о потерях врага на 2 мая 2026 года сообщили в Генштабе.

Какие потери у россиян сегодня?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.26 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 332 950 (+1 240) человек;

танков – 11 906 (+3);

боевых бронированных машин – 24 500 (+4);

артиллерийских систем – 41 117 (+73);

РСЗО – 1 763 (+6);

средств ПВО – 1 357 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 352 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 267 589 (+2 305);

крылатых ракет – 4 579 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 93 274 (+265);

специальной техники – 4 151 (+1).



Потери врага на 2 мая / Инфографика Генштаба

Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом отметил, что украинские силы способны противостоять врагу. Он отметил, что главной стратегической задачей ВСУ является истощение сил противника в условиях активной обороны. По его мнению, это позволит Украине удерживать Донбасс вплоть до распада России.

Какие значительные потери за последнее время понесла Россия?

Силы беспилотных систем ВСУ 25 апреля нанесли удар по российским военным самолетам Су-57 и Су-34 на аэродроме "Шагол" в Челябинской области. Отмечается, что цели находились на расстоянии около 1700 км от государственной границы Украины.

Параллельно украинские Силы обороны вместе с СБУ совершили серию атак по объектам военной и энергетической инфраструктуры России. Под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы, зенитные ракетные комплексы, склады боеприпасов и другие военные цели. В результате атак возникли пожары и зафиксированы повреждения, в частности на Туапсинском НПЗ – единственном нефтеперерабатывающем заводе России на побережье Черного моря, а также на других объектах в разных регионах.

Кроме того, 29 – 30 апреля украинские военные поразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", а также российские вертолеты Ми-28 и Ми-17 и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Эти удары повлекли за собой пожары на предприятиях, привели к гибели одного технического работника и стали частью системных действий, направленных на снижение военно-экономического потенциала России и противодействие ее вооруженной агрессии против Украины.