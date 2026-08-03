О текущих потерях сообщили в Генштабе ВСУ.

Сколько российских оккупантов ликвидировано с начала войны?

С 24 февраля 2022 года по 3 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 450 510 (+1 390) человек;

танков – 12 232 (+1);

боевых бронированных машин – 25 075 (+5);

артиллерийских систем – 47 276 (+80);

РСЗО – 1 996 (+8);

средств ПВО – 1 533 (+4);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 112 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 440 948 (+1 657);

крылатых ракет – 5 007 (+0);

кораблей/катеров – 34 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 129 438 (+485);

специальной техники – 4 492 (+6).



Потери противника по состоянию на 3 августа / Инфографика Генштаба

Напомним, в июле 2026 года российская армия понесла самые большие потери в живой силе с начала года. По данным Генштаба ВСУ, за месяц Силы обороны ликвидировали 42 860 оккупантов, а общие потери России за первые семь месяцев года достигли 238 650 военнослужащих.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла 1,6 миллиона военных, из которых около 700 тысяч погибли. По его словам, ежемесячно армия России теряет около 30 тысяч солдат.