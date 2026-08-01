Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что сообщили в Генштабе о потерях противника за июль 2026 года?

В Генштабе отметили, что потери в июле стали самым высоким месячным показателем в 2026 году.

Согласно обнародованной статистике, ежемесячные потери личного состава РФ в 2026 году составили:

январь – 31 710 человек;

февраль – 26 090;

март – 31 960;

апрель – 32 980;

май – 33 760;

июнь – 39 290;

июль – 42 860 человек.

Всего за первые семь месяцев 2026 года, по оценке Генерального штаба ВСУ, потери личного состава российских войск достигли 238 650 человек.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского агрессора.