Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что сообщили в Генштабе о потерях противника за июль 2026 года?

В Генштабе отметили, что потери в июле стали самым высоким месячным показателем в 2026 году.

Согласно обнародованной статистике, ежемесячные потери личного состава РФ в 2026 году составили:

  • январь – 31 710 человек;

  • февраль – 26 090;

  • март – 31 960;

  • апрель – 32 980;

  • май – 33 760;

  • июнь – 39 290;

  • июль – 42 860 человек.

Всего за первые семь месяцев 2026 года, по оценке Генерального штаба ВСУ, потери личного состава российских войск достигли 238 650 человек.

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В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского агрессора.