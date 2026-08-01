Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что сообщили в Генштабе о потерях противника за июль 2026 года?
В Генштабе отметили, что потери в июле стали самым высоким месячным показателем в 2026 году.
Согласно обнародованной статистике, ежемесячные потери личного состава РФ в 2026 году составили:
январь – 31 710 человек;
февраль – 26 090;
март – 31 960;
апрель – 32 980;
май – 33 760;
июнь – 39 290;
июль – 42 860 человек.
Всего за первые семь месяцев 2026 года, по оценке Генерального штаба ВСУ, потери личного состава российских войск достигли 238 650 человек.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского агрессора.