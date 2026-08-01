Так цифры привел Владимир Зеленский. По словам президента, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 1,6 миллиона человек. Среди них около 700 тысяч – погибшие.

Сколько российских оккупантов ликвидировано с начала войны?

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 447 620 (+1 470) человек;

танков – 12 231 (+0);

боевых бронированных машин – 25 060 (+4);

артиллерийских систем – 47 127 (+82);

РСЗО – 1 980 (+4);

средства ПВО – 1527 (+2);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2097 (+16);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 437 503 (+1 838);

крылатые ракеты – 5005 (+0);

корабли/катера – 34 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 128 497 (+463);

специальная техника – 4484 (+1).

Потери России в войне на 1 августа 2026 года / Фото Генштаб

Напомним, что, несмотря на такие огромные потери, Владимир Путин не собирается прекращать войну. Наоборот, он хочет продолжать агрессию за счет новой мобилизации.

Ожидается, что уже этой осенью Россия попытается мобилизовать до 500 тысяч новых солдат. Это произойдет в октябре после выборов в Госдуму.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что обновление правил гражданской обороны Росгвардии может свидетельствовать о подготовке Кремля к новой волне мобилизации и возможному подавлению протестов после ее объявления.

Там также напомнили, что Россия уже расширяет категории граждан для вербовки.