Об этом пишет Центр противодействия дезинформации .

Что говорят в ЦПД о планах России?

Это может свидетельствовать о преждевременной подготовке силового аппарата Кремля к подавлению возможных массовых протестов после объявления мобилизации.

Как отметили в ЦПД, несмотря на попытки скрыть подлинные масштабы проблем на фронте, системное обновление законодательства и обустройство военных полигонов в России свидетельствуют о подготовке к новой волне призыва.

Ранее в Центре уже сообщали, что российские власти системно расширяют список категорий граждан для вербовки на войну. Так она готовится к мобилизации более чем 500 тысяч россиян.

Напомним, что ранее аналитики ISW тоже отмечали, что Кремль создает условия для потенциальной мобилизации и готовится к возможным беспорядкам.

В частности, 22 июля в России был принят законопроект, разрешающий гражданам с неснятыми и действующими судимостями, в том числе за преступления, связанные с контрабандой наркотиков и организованной преступностью, подписывать контракты по минобороны.

Но мобилизация остается очень личным решением для Путина. Она в конечном счете зависит от его восприятия ситуации на фронте и стабильности Кремля.