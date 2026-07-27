Про це пише Центр протидії дезінформації.

Що кажуть у ЦПД про плани Росії?

Це може свідчити про завчасну підготовку силового апарату Кремля до придушення можливих масових протестів після оголошення мобілізації.

Як зауважили у ЦПД, попри намагання приховати справжні масштаби проблем на фронті, системне оновлення законодавства та облаштування військових полігонів у Росії свідчать про підготовку до нової хвилі призову.

Раніше у Центрі уже повідомляли, що російська влада системно розширює перелік категорій громадян для вербування на війну. Так вона готується до мобілізації понад 500 тисяч росіян.

Нагадаємо, що раніше аналітики ISW теж зауважували, що Кремль створює умови для потенційної мобілізації та готується до можливих заворушень.

Зокрема, 22 липня у Росії ухвалили законопроєкт, який дозволяє громадянам з незнятими та діючими судимостями, зокрема за злочини, пов'язані з контрабандою наркотиків та організованою злочинністю, підписувати контракти з міноборони.

Але мобілізація залишається дуже особистим рішенням для Путіна. Вона зрештою залежить від його сприйняття ситуації на фронті та стабільності Кремля.