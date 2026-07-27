Про це пише Центр протидії дезінформації.
Що кажуть у ЦПД про плани Росії?
Це може свідчити про завчасну підготовку силового апарату Кремля до придушення можливих масових протестів після оголошення мобілізації.
Як зауважили у ЦПД, попри намагання приховати справжні масштаби проблем на фронті, системне оновлення законодавства та облаштування військових полігонів у Росії свідчать про підготовку до нової хвилі призову.
Раніше у Центрі уже повідомляли, що російська влада системно розширює перелік категорій громадян для вербування на війну. Так вона готується до мобілізації понад 500 тисяч росіян.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Нагадаємо, що раніше аналітики ISW теж зауважували, що Кремль створює умови для потенційної мобілізації та готується до можливих заворушень.
Зокрема, 22 липня у Росії ухвалили законопроєкт, який дозволяє громадянам з незнятими та діючими судимостями, зокрема за злочини, пов'язані з контрабандою наркотиків та організованою злочинністю, підписувати контракти з міноборони.
Але мобілізація залишається дуже особистим рішенням для Путіна. Вона зрештою залежить від його сприйняття ситуації на фронті та стабільності Кремля.