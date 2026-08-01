Такі цифри навів Володимир Зеленський. За словами президента, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1,6 мільйона осіб. Серед них близько 700 тисяч – це загиблі.

Скільки російських окупантів ліквідовано з початку війни?

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року по 1 серпня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб;

танків – 12 231 (+0);

бойових броньованих машин – 25 060 (+4);

артилерійських систем – 47 127 (+82);

РСЗВ – 1 980 (+4);

засоби ППО – 1 527 (+2);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838);

крилаті ракети – 5 005 (+0);

кораблі / катери – 34 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 128 497 (+463);

спеціальна техніка – 4 484 (+1).

Втрати Росії у війні на 1 серпня 2026 рік / Фото Генштаб

Нагадаємо, що попри такі величезні втрати, Володимир Путін не думає зупиняти війну. Навпаки, він хоче продовжувати агресію за рахунок нової мобілізації.

Очікується, що вже цієї осені Росія спробує мобілізувати до 500 тисяч нових солдатів. Це станеться у жовтні після того, як пройдуть вибори у Держдуму.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що оновлення правил цивільної оборони Росгвардії може свідчити про підготовку Кремля до нової хвилі мобілізації та можливого придушення протестів після її оголошення.

Там також нагадали, що Росія вже розширює категорії громадян для вербування.