Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Що розповіли у Генштабі про ворожі втрати за липень 2026?
У Генштабі зазначили, що втрати у липні стали найвищим місячним показником у 2026 році.
Згідно з оприлюдненою статистикою, щомісячні втрати особового складу РФ у 2026 році становили:
січень – 31 710 осіб;
лютий – 26 090;
березень – 31 960;
квітень – 32 980;
травень – 33 760;
червень – 39 290;
липень – 42 860 осіб.
Загалом за перші сім місяців 2026 року, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, втрати особового складу російських військ сягнули 238 650 осіб.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують знищувати російського агресора.