Про актуальні втрати повідомили у Генштабі ЗСУ.

Скільки російських окупантів ліквідовано з початку війни?

З 24 лютого 2022 року по 3 серпня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 450 510 (+1 390) осіб;

танків – 12 232 (+1);

бойових броньованих машин – 25 075 (+5);

артилерійських систем – 47 276 (+80);

РСЗВ – 1 996 (+8);

засобів ППО – 1 533 (+4) ;

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 112 (+4);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 440 948 (+1 657);

крилатих ракет – 5 007 (+0);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 129 438 (+485);

спеціальної техніки – 4 492 (+6).



Втрати ворога на 3 серпня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, у липні 2026 року російська армія зазнала найбільших втрат у живій силі від початку року. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць Сили оборони ліквідували 42 860 окупантів, а загальні втрати Росії за перші сім місяців року сягнули 238 650 військових.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабної війни Росія втратила 1,6 мільйона військових, з яких близько 700 тисяч загинули. За його словами, щомісяця армія Росії втрачає близько 30 тисяч солдатів.