Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Потери России на войне в Украине уже превысили отметку в 300 тысяч ликвидированных окупантов. Это больше, чем 19 армий НАТО вместе взятых, или даже больше населения целых государств.

В общей сложности среди членов ООН есть 22 государства, население которых ниже, чем количество потерь России. Кроме того, в самой РФ есть целые регионы, население которых ниже потерь в войне. С чем можно сравнить огромные потери России – читайте в материале 24 Канала.

Также интересно Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года

Огромные потери России

По состоянию на 31 октября 2023 года Россия потеряла на войне в Украине уже 300 тысяч 810 своих военных. Это самые большие потери России или до того ее предшественника Советского Союза со времен Второй мировой войны.

Чтобы настолько проредить оккупационные ряды врага, у украинских военных в целом ушло 614 суток. То есть в среднем за все время полномасштабной войны украинские военные уничтожали 489 российских оккупантов в сутки. Темпы уничтожения врагов выглядят следующим образом:

февраль 2022 года – 5 тысяч 710 уничтоженных врагов,

март 2022 – 11 тысяч 990,

апрель 2022 – 5 тысяч 800,

май 2022 – 7 тысяч 200,

июнь 2022 – 5 тысяч 50,

июль 2022 – 5 тысяч 280,

август 2022 – 7 тысяч 320,

сентябрь 2022 – 11 тысяч 260,

октябрь 2022 – 12 тысяч 860,

ноябрь 2022 – 16 тысяч 970,

декабрь 2022 – 17 тысяч 280,

всего за весь 2022 год – 106 тысяч 720,

январь 2023 года – 21 тысяча 700 уничтоженных врагов,

февраль 2023 – 21 тысяча 470,

март 2023 – 24 тысячи 100,

апрель 2023 – 16 тысяч 970,

май 2023 – 17 тысяч 410,

июнь 2023 – 20 тысяч 500,

июль 2023 – 17 тысяч 820,

август 2023 – 16 тысяч 800,

сентябрь 2023 – 15 тысяч 80,

октябрь 2023 – 22 тысяч 240 (за неполный месяц, по состоянию на 31 октября 2023 года),

всего за неполный 2023 год – 194 тысячи 90 уничтоженных врагов.

Прежде всего, четко заметно, что потери россиян в 2023 году уже почти вдвое превышают показатели 2022 года. Прежде всего, это связано с двумя огромными наступательными кампаниями врага – на Бахмут и Авдеевку.

Во время своих наступлений российские войска практически не считаются с собственными потерями – лишь бы достичь хоть какой-то "победы". Как следствие, в такое время количество "счастливых посылок" в Россию растет в геометрической прогрессии.

Потери России больше, чем 19 армий НАТО

Именно войной против Североатлантического альянса Кремль оправдывает многочисленные провалы в Украине. Якобы Россия воюет не только против Украины, но и против всего блока НАТО.

Трудно сказать, каковы были бы потери России, если бы она по-настоящему воевала с Альянсом. Впрочем, уже сейчас заметно, что в НАТО есть только 2 армии, численность которых больше, чем количество уничтоженных в Украине российских военных.

США – 1 миллион 390 тысяч регулярных военных,

– 1 миллион 390 тысяч регулярных военных, Турция – 425 тысяч регулярных военных.

Данные о численности армий НАТО для сравнения мы взяли из рейтинга Global Firepower. Согласно ему, по состоянию на начало 2023 года российская армия насчитывала 830 тысяч 900 военных. Впрочем, реальная картина может быть значительно иной. Во-первых, из-за колоссальных потерь врага на войне, а во-вторых, из-за скрытой мобилизации, которая не останавливается ни дня. В целом по состоянию на 30 октября количество потерь России больше, чем численность 19 армий НАТО вместе взятых:

Португалия – 27 тысяч регулярных войск,

– 27 тысяч регулярных войск, Бельгия – 26 тысяч регулярных войск,

– 26 тысяч регулярных войск, Чехия – 26 тысяч регулярных войск,

– 26 тысяч регулярных войск, Болгария – 25 тысяч регулярных войск,

– 25 тысяч регулярных войск, Финляндия – 24 тысячи регулярных войск,

– 24 тысячи регулярных войск, Венгрия – 23 тысячи регулярных войск,

– 23 тысячи регулярных войск, Норвегия – 23 тысячи регулярных войск,

– 23 тысячи регулярных войск, Литва – 16 тысяч регулярных войск,

– 16 тысяч регулярных войск, Дания – 16 тысяч регулярных войск,

– 16 тысяч регулярных войск, Хорватия – 15 тысяч регулярных войск,

– 15 тысяч регулярных войск, Словакия – 13 тысяч регулярных войск,

– 13 тысяч регулярных войск, Северная Македония – 9 тысяч регулярных войск,

– 9 тысяч регулярных войск, Албания – 8 тысяч регулярных войск,

– 8 тысяч регулярных войск, Словения – 7 тысяч регулярных войск,

– 7 тысяч регулярных войск, Латвия – 6,5 тысячи регулярных войск.

– 6,5 тысячи регулярных войск. Эстония – 4 тысячи регулярных войск,

– 4 тысячи регулярных войск, Черногория – 2,5 тысячи регулярных войск,

– 2,5 тысячи регулярных войск, Люксембург – 1 тысяча регулярных военных,

– 1 тысяча регулярных военных, Исландия – фактически отсутствуют регулярные войска.

Численность этих 19 натовских армий вместе взятых составляет 272 тысячи военных. Это более чем на 28 тысяч меньше, чем Россия уже потеряла за последние 2 года на войне против Украины. К слову, до полномасштабного вторжения численность украинской армии составляла около 200 тысяч человек. Это на треть меньше, чем потеряла Россия.

Потери России больше 19 армий НАТО / Инфографика 24 Канала

У других 10 членов НАТО численность армий также ощутимо ниже, чем общие потери России:

Нидерланды – 35 тысяч регулярных войск,

– 35 тысяч регулярных войск, Румыния – 67 тысяч регулярных войск,

– 67 тысяч регулярных войск, Канада – 70 тысяч регулярных войск,

– 70 тысяч регулярных войск, Польша – 120 тысяч регулярных войск,

– 120 тысяч регулярных войск, Испания – 120 тысяч регулярных войск,

– 120 тысяч регулярных войск, Греция – 130 тысяч регулярных войск,

– 130 тысяч регулярных войск, Италия – 170 тысяч регулярных войск,

– 170 тысяч регулярных войск, Германия – 184 тысячи регулярных войск,

– 184 тысячи регулярных войск, Великобритания – 194 тысячи регулярных войск,

– 194 тысячи регулярных войск, Франция – 205 тысяч регулярных военных.

Такая статистика четко показывает, что Россия – единственное государство, которое готовилось к войне в центре Европы в 21 веке. Ни НАТО, ни более того, Украина не представляла никакой угрозы для Кремля ни до 24 февраля 2022 года, ни до 2014 года.

Обратите внимание Безумные потери выросли в несколько раз: какова цена масштабного штурма Авдеевки для России

Сравнение российских потерь с самой Россией

Так же огромные российские потери на войне против Украины можно сравнить и с самой Россией. Кремль считает "своими" 4 временно оккупированные украинские области, Автономную Республику Крым и Севастополь.

Впрочем, в международно признанных границах в состав Российской Федерации входят 21 республика (Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику оккупированной), 9 краев, 46 областей, 4 автономных округа, автономная область и 2 города федерального значения. Среди всех этих субъектов сразу 7 регионов по своей численности меньше, чем потери России на войне против Украины:

Ненецкий автономный округ – более 41 тысячи человек населения (административный центр Нарьян-Мар – более 23 тысяч человек),

– более 41 тысячи человек населения (административный центр Нарьян-Мар – более 23 тысяч человек), Чукотский автономный округ – более 47 тысяч человек населения (административный центр Анадырь – более 13 тысяч человек),

– более 47 тысяч человек населения (административный центр Анадырь – более 13 тысяч человек), Магаданская область – менее 135 тысяч человек населения (административный центр Магадан – более 90 тысяч человек),

– менее 135 тысяч человек населения (административный центр Магадан – более 90 тысяч человек), Еврейская область – более 147 тысяч человек населения (административный центр Биробиджан – около 70 тысяч человек),

– более 147 тысяч человек населения (административный центр Биробиджан – около 70 тысяч человек), Республика Алтай – около 210 тысяч человек населения (административный центр Горно-Алтайск – более 65 тысяч человек),

– около 210 тысяч человек населения (административный центр Горно-Алтайск – более 65 тысяч человек), Республика Калмыкия – менее 265 тысяч человек населения (административный центр Элиста – более 102 тысяч человек),

– менее 265 тысяч человек населения (административный центр Элиста – более 102 тысяч человек), Камчатский край – менее 290 тысяч человек населения (административный центр Петропавловск-Камчатский – почти 165 тысяч человек).

Кроме того, количество потерь России приближается к численности населения. Республики Тува. Сейчас там проживают менее 340 тысяч человек.

Если бы вместо войны против Украины Россия отправила 300 тысяч своих граждан в Ненецкий автономный округ, это увеличило бы количество его населения в 7 раз. В случае с Чукотским автономным округом – в 6 раз, а в Магаданскую или Еврейскую область – более чем вдвое.

Если после таких сравнений война, которую ведет Россия, уже кажется абсурдной, то должны вас предупредить, что это еще не все. В настоящее время оккупированными остаются около 109 тысяч квадратных километров территории Украины.

Знаете, какова площадь, например, Чукотского автономного округа? Более 721 тысячи квадратных километров! И этот регион, на минуточку, не входит даже в пятерку крупнейших регионов России.

При этом Россия фактически уничтожила все население Чукотского АО 4 раза для того, чтобы оккупировать территорию, которая почти в 7 раз меньше, чем родная для этих людей. Пожалуй, это все, что следует знать о "рациональности" использования человеческого потенциала "сверхдержавой".

Потери России выше, чем 7 ее регионов / Инфографика 24 Канала

Потери России больше, чем целые государства

Еще большее осознание истинных масштабов российских потерь приходит после следующего сравнения. В мире есть десятки целых стран, население которых ниже, чем Россия уже потеряла на войне против Украины.

Всего в состав ООН входят 193 независимых международно признанных государства. Среди них сразу в 22 численность населения ниже потери России в войне:

Тувалу – 10,5 тысячи населения,

– 10,5 тысячи населения, Науру – 14 тысяч населения,

– 14 тысяч населения, Палау – 21,5 тысячи населения,

– 21,5 тысячи населения, Сан-Марино – 33 тысячи населения,

– 33 тысячи населения, Лихтенштейн – 39 тысяч населения,

– 39 тысяч населения, Монако – 40 тысяч населения,

– 40 тысяч населения, Сент-Китс и Невис – 43 тысячи населения,

– 43 тысячи населения, Маршалловы острова – 62 тысячи населения,

– 62 тысячи населения, Доминика – 73 тысячи населения,

– 73 тысячи населения, Андорра – 76 тысяч населения,

– 76 тысяч населения, Сейшельские острова – 100 тысяч населения,

– 100 тысяч населения, Антигуа и Барбуда – 100 тысяч населения,

– 100 тысяч населения, Тонга – 100 тысяч населения,

– 100 тысяч населения, Сент-Винсент и Гренадины – 104 тысячи населения,

– 104 тысячи населения, Федеративные Штаты Микронезии – 104 тысячи населения,

– 104 тысячи населения, Кирибати – 121 тысяча населения,

– 121 тысяча населения, Гренада – 124 тысячи населения,

– 124 тысячи населения, Сент-Люсия – 184 тысячи населения,

– 184 тысячи населения, Самоа – 205 тысяч населения,

– 205 тысяч населения, Сан-Томе и Принсипи – 220 тысяч населения,

– 220 тысяч населения, Барбадос – 268 тысяч населения,

– 268 тысяч населения, Вануату – 300 тысяч населения.

К слову, это 11,4% от общего числа членов Организации Объединенных Наций. То есть каждое девятое государство в мире имеет меньшее количество населения, чем Россия уже отправила на убой в Украину.

Общее количество российских потерь равноценно населению 28 Тувалу, 21 Науру, почти 14 Палау, 9 Сан-Марино, 7 Монако, Лихтенштейнов или Сент-Китс и Невис.

Для сравнения 15 тысяч погибших солдат за 10 лет заставили Советский Союз отказаться от идеи войны в Афганистане. В среднем за год войны тогда гибли 1,5 тысячи солдат. Ныне этот показатель более чем в 100 раз больше – за все время полномасштабной войны Россия в среднем теряет 15 тысяч своих солдат за один только месяц.

*Здесь тоже должна быть инфографика*

Характер потерь России

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ведет лишь общую статистику по российским потерям. Вместо этого российское оппозиционное издание "Медиазона" рассказывает о них более подробно. Правда, количество потерь, которые они смогли установить – значительно ниже, чем данные украинских военных.

Журналисты собирают информацию о ликвидированных российских военных из официальных сообщений российских властей, региональных российских СМИ или из сообщений родственников в социальных сетях. По состоянию на 20 октября 2023 года они смогли подтвердить 34 тысячи 857 уничтоженных российских военных.

Это всего 11,6% от статистики Генерального штаба. Впрочем, и сами журналисты отмечают, что их данные не отражают реального количества убитых российских военных, ведь показывают только ту часть, о которой рассказывали публично.

Все ликвидированные враги поделены на роды войск или принадлежность к определенным группам. Среди этих 34 тысяч 857 лидерами являются:

завербованные заключенные – 6 тысяч 410 подтвержденных ликвидированных (18,4% от общего количества),

– 6 тысяч 410 подтвержденных ликвидированных (18,4% от общего количества), мобилизованные – 4 тысячи 56 подтвержденных ликвидированных (11,6%),

– 4 тысячи 56 подтвержденных ликвидированных (11,6%), добровольцы – 3 тысячи 532 подтвержденных ликвидированных (10,1%),

– 3 тысячи 532 подтвержденных ликвидированных (10,1%), мотострелковые войска – 2 тысячи 926 подтвержденных ликвидированных (8,4%),

– 2 тысячи 926 подтвержденных ликвидированных (8,4%), частные военные компании – 2 тысячи 666 подтвержденных ликвидированных (7,6%),

– 2 тысячи 666 подтвержденных ликвидированных (7,6%), воздушно-десантные войска – 2 тысячи 116 подтвержденных ликвидированных (6,1%).

Кроме того, чаще всего среди ликвидированных российских военных есть совсем молодые люди. Лидером является возрастная группа 33 – 35 лет (3 тысячи 455 уничтоженных врагов), на втором месте 30 – 32 года (3 тысячи 240 уничтоженных врагов), а замыкает тройку группа 24 – 26 лет (2 тысячи 953 уничтоженных врагов).

Также журналисты называют и регионы происхождения ликвидированных российских военных. Ничего удивительного, ведь в основном это отдаленные регионы с преимущественно этнически не российским населением. Среди лидеров:

регион Кубань – 1 тысяча 347 ликвидированных врагов,

– 1 тысяча 347 ликвидированных врагов, город Екатеринбург – 1 тысяча 230 ликвидированных врагов,

– 1 тысяча 230 ликвидированных врагов, Республика Башкортостан – 1 тысяча 107 ликвидированных,

– 1 тысяча 107 ликвидированных, Челябинская область – 1 тысяча 16 уничтоженных врагов,

– 1 тысяча 16 уничтоженных врагов, Республика Бурятия – 982 ликвидированных,

– 982 ликвидированных, Московская область – 917 ликвидированных (при этом в самой огромной Москве всего 351),

– 917 ликвидированных (при этом в самой огромной Москве всего 351), город Ростов – 879 ликвидированных,

– 879 ликвидированных, Волгоградская область – 865 ликвидированных.

Учитывая, что эти потери рассчитаны только среди подтвержденных, в каждом случае их можно умножать в 7 – 9 раз. Таким образом, например, для Екатеринбурга реальные потери будут составлять около 10 тысяч военных.

Екатеринбург – это четвертый по численности город в России, в котором проживают около 1,5 миллиона человек. Даже для столь крупного города реальные потери будут составлять почти 0,7% от общей численности населения. То есть более чем каждый двухсотый житель города стал "двухсотым" на войне в Украине. Такой вот каламбур по-русски.