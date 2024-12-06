50 солдат на 1 квадратный километр захваченной территории: ISW подсчитал потери России

Россия во время наступательных действий этой осенью понесла колоссальные потери. Всего за 3 месяца вражеская армия уменьшилась более чем на 125 тысяч человек, а уровень мобилизации не позволяет перекрывать такой уровень потерь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Сколько россиян погибло во время осенних наступлений

Кремль продолжает нести колоссальные потери в войне. Так, в сентябре – ноябре 2024 года оккупанты проводили наступательные действия в Донецкой области и пытались захватить как можно больше территорий.

Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, заявило, что в ноябре среднесуточные потери России в живой силе достигли нового исторического максимума – 1523 солдата в сутки. Более того, 28 ноября Кремль впервые потерял за день более 2000 военных. В общем, в ноябре оккупационная армия потеряла 45 690 военных, и он стал пятым месяцем подряд, когда количество раненых и погибших постоянно растет.

В ISW добавили, что во время наступательных действий россияне продвигались со скоростью около 27,96 квадратных километров в день и в целом захватили 839 квадратных километров. Говорится о продвижении врага не только на территории Украины, но и в Курской области.

В общем, за три месяца осени Россия потеряла 125 800 человек, которые погибли за 2 356 квадратных километров, захваченные с сентября по ноябрь. В ISW отмечают, что за 1 квадратный километр оккупированной территории российская армия теряла 53 солдата.

В то же время аналитики отмечают, что в среднесрочной перспективе Россия не сможет продолжать наступательные операции с таким уровнем потерь. Сейчас Москве удается набирать около 25 – 30 тысяч солдат в месяц. Чтобы продолжать боевые действия в таком же темпе, Кремлю придется увеличить ежемесячный набор призывников минимум до 40 – 42 тысяч, а то и до 50 тысяч.

Однако планы Кремля захватить всю Донецкую область могут столкнуться с другими проблемами – трудовой фонд на территории страны-агрессора. Дело в том, что дополнительные усилия по увеличению темпов мобилизации могут еще больше ударить по экономике России. Если Кремль захочет нарастить темпы мобилизации, то это безвозвратно увеличит недостаток внутренней рабочей силы и ускорит рост инфляции.

Россияне могут или воевать в Украине, или работать во внутренней экономике России, но они не могут делать то и другое одновременно. Вряд ли Кремль в ближайшее время достаточно удовлетворит свои потребности в рабочей силе как в военной сфере, так и во внутренней экономике России, а дополнительные месяцы усиленных наступательных операций в Украине в 2025 году и в дальнейшем только усложнят дилемму России относительно ресурсов,

– отметили аналитики.

Кроме того, Россия несет серьезные потери и в технике. Журналисты The Washingon Post заявили, что в 2025 году Кремль может столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита танков. Советские запасы исчерпываются, а ежемесячное изготовление гаубиц и тяжелой техники не перекрывает потери на поле боя.