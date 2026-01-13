Дроны устроили блэкаут: защитники поразили вражеские объекты в Мариуполе, в Донецкой области и в Крыму

Силы беспилотных систем нанесли массовые поражения по местам сосредоточения врага. Защитники провели налеты во временно оккупированном Крыму и в Донецкой области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди.

Где были поражения врага украинскими дронами?

Украинские операторы дронов обстреляли российские критические объекты и места сосредоточения врага в течение ночи с 12 на 13 января.

В Мариуполе защитники сделали "блэкаут", поразив электроподстанцию "Мирная" (330 киловольт). Этот объект является ключевым системным узлом системы энергоснабжения и транзитная станция для станции "Азовской".

Примечательно, что ПС "Азовскую", расположенную в Старом Крыму, украинские дроны также поразили прошлой ночью. Подстанция с напряжением 220 киловольт считается критическим элементом энергообеспечения промышленности региона, которая обеспечивает вражеский военно-промышленный комплекс России.

Во временно оккупированной Макеевке под ударом дронов СБС был склад боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, принадлежащий 51 российской армии.

Также в Макеевке удалось атаковать место дислокации оккупантов. Враг прятался на территории нефтебазы.

Украинские дроны попали в объекты российских оккупантов: смотрите видео

Успешные спецоперации провели бойцы 1 центра СБС и батальона "Кайрос" 414 бригады. "Птицы Мадьяра" работали в координации новосозданного Центра глубинного поражения и при поддержке Службы безопасности Украины.

Какие потери имел враг в последнее время?

Недавно пилоты украинских дронов уничтожили российского оккупанта, который пытался спрятаться на остановке общественного транспорта. Он убегал от беспилотника, однако дрон все же обезвредил вражеского солдата.

На днях защитники ударили по буровым установкам компании "Лукойл" в Каспийском море. Кроме того, под ударом был зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" на Луганщине и склад материально-технического подразделения 49-й армии России в Херсонской области.