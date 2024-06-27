В ГУР показали, как легионеры уничтожают российских оккупантов на Харьковщине
Источник:ГУР МО
Легионеры ГУР уничтожают российских оккупантов на линии фронта. В частности, на Харьковском направлении.
В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины показали, как бойцы Международного легиона "Астра" работают в Харьковской области. Соответствующее видео ГУР МО опубликовало в телеграм-канале.
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Легионеры ГУР уничтожают захватчиков на Харьковщине
Разведчики показали, как легионеры ГУР уничтожают войска противника в Харьковской области.
Воины группы "Астра" Международного легиона ГУР МО Украины работают в Харьковской области – уничтожают российских оккупантов с помощью fpv-дронов, проводят разведку, держат позиции,
– говорится в сообщении.
Там добавили, что еще они "нескрываемо радуются, когда огневое поражение – точно во вражескую цель".
На видео видно, как наши защитники успешно наносят точные удары по противнику.
Легионеры ГУР уничтожают захватчиков на Харьковщине: смотрите видео