Потери России в войне могли достичь 188 тысяч погибших, – The Sun

Потери оккупант на войне против Украины могут быть значительно больше, чем в официальной статистике. Предполагается, что они уже достигли 188 тысяч военных.

О таких цифрах изданию сообщил источник в разведке США. На встрече в формате "Рамштайн" 20 января тоже озвучивали, что потери россиян уже значительно больше 100 тысяч.

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Высокопоставленный генерал США Марк Милли заявил, что Россия понесла "огромные потери", но не обнародовал публично точную цифру.