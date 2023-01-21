Потери России в войне могли достичь 188 тысяч погибших, – The Sun
21 января 2023, 12:31Читати новину українською
Источник:The Sun
Потери оккупант на войне против Украины могут быть значительно больше, чем в официальной статистике. Предполагается, что они уже достигли 188 тысяч военных.
О таких цифрах изданию сообщил источник в разведке США. На встрече в формате "Рамштайн" 20 января тоже озвучивали, что потери россиян уже значительно больше 100 тысяч.
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Высокопоставленный генерал США Марк Милли заявил, что Россия понесла "огромные потери", но не обнародовал публично точную цифру.