Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 850 российских оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне?

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла:

личного состава – 1 161 230 (+850);

танков – 11 356 (+1);

боевых бронированных машин – 23 595 (+1);

артиллерийских систем – 34 511 (+12);

РСЗВ – 1546 (+1);

средств ПВО – 1240 (+0);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 82 086 (+293);

крылатых ракет – 3940 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 67 635 (+56);

специальной техники – 4001 (+1).



Потери России в войне по состоянию на 19 ноября / Инфографика Генштаба

Какие еще потери понесла Россия в войне: коротко о главном