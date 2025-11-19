Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 850 российских оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России в войне?
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла:
- личного состава – 1 161 230 (+850);
- танков – 11 356 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 595 (+1);
- артиллерийских систем – 34 511 (+12);
- РСЗВ – 1546 (+1);
- средств ПВО – 1240 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 82 086 (+293);
- крылатых ракет – 3940 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 635 (+56);
- специальной техники – 4001 (+1).
Потери России в войне по состоянию на 19 ноября / Инфографика Генштаба
Какие еще потери понесла Россия в войне: коротко о главном
Ранее спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило средства ПВО россиян на Донбассе. В течение двух прошедших недель разведчики поразили зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1", командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400 и радиолокационную станцию 9С18М1-3 из состава комплекса "Бук-М3".
Кроме этого, ВСУ локализовали прорыв российских оккупантов к Новопавловке. Им удалось уничтожить 15 россиян и взять в плен еще двоих.
Также СБУ уничтожила 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара в Новороссийске. Операция была проведена при поддержке ГУР, ССО и Госпогранслужбы Украины.