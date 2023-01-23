Начальник Генштаба Норвегии назвал потери России в войне в Украине

Согласно данным Генштаба Украины, Россия уже потеряла на ней же развязанной войне более 121 тысячи военных. В Генштабе Норвегии это количество несколько отличается.

Свою оценку обнародовал главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен. По его мнению, Россия потеряла 180 тысяч человек убитыми или ранеными.

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Потери России и Украины

Потери россиян начинают приближаться к 180 тысячам убитых или раненых солдат,

– заявил он.

Однако отметим, что при этом Эйрик Кристоферсен не уточнил, как были подсчитаны эти цифры. Также он отметил, что потери Украины составляют 100 тысяч погибших и раненых военных и 30 тысяч погибших среди гражданских.

Однако, несмотря на значительные потери своей армии, по словам Кристоферсена, Россия способна продолжать свою захватническую войну довольно долго.

Отметим, что по данным западных СМИ, в ноябре председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли заявил, что российская армия потеряла более 100 тысяч убитыми или ранеными, "вероятно" такое же количество жертв есть и с украинской стороны.

Российские СМИ заявляют, что по состоянию на 17 января по данным независимых российских источников во время войны погибли лишь 11 662 захватчика. Однако ввиду интенсивности и продолжительности боевых действий это кажется лишь традиционной ложью оккупантов.

Данные Генштаба Украины

Согласно с данными украинского Генштаба потери российских оккупантов несколько больше. Только ликвидированных захватчиков по состоянию на 23 января насчитывается уже 121 480 человек. К этому общему количеству только за последние сутки присоединились более 700 оккупантов. И это – без учета раненых, количество которых может быть в 2, а то и в 3 раза больше.

Также украинские военные уничтожают много российской техники. Например, за последние сутки удалось остановить:

5 танков (общее количество с 24 февраля 2022 года – 3 150 единиц),

8 боевых бронированных машин (6 276),

2 артиллерийские системы (2146),

2 РСЗО (447),

2 БПЛА оперативно-тактического уровня (1894),

1 единицу с кораблей/катеров (18),

4 единицы автомобильной техники и автоцистерн (4936).



Потери врага на 23 января / Инфографика Генштаба