Свою оцінку оприлюднив головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен. На його думку, Росія втратила 180 тисяч осіб убитими або пораненими.

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Втрати Росії та України

Втрати росіян починають наближатися до 180 тисяч убитих або поранених солдатів,

– заявив він.

Однак зазначимо, що при цьому Ейрік Крістофферсен не уточнив, як були підраховані ці цифри. Також він зазначив, що втрати України натомість становлять 100 тисяч загиблих і поранених військових і 30 тисяч загиблих серед цивільних.

Однак попри значні втрати своєї армії, за словами Крістофферсена, Росія здатна продовжувати свою загарбницьку війну досить довго.

Зазначимо, що за даними західних ЗМІ, у листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі заявив, що російська армія зазнала понад 100 тисяч убитими або пораненими, "імовірно" така ж кількість жертв є й з українського боку.

Натомість російські ЗМІ заявляють, що станом на 17 січня за даними незалежних російських джерел під час війни загинули лише 11 662 загарбники. Однак зважаючи на інтенсивність та тривалість бойових дій, це видається лише традиційною брехнею окупантів.

Дані Генштабу України

Згідно з даними українського Генштабу втрати російських окупантів дещо більші. Лише ліквідованих загарбників станом на 23 січня налічується уже 121 480 осіб. До цієї загальної кількості лише за останню добу доєдналися понад 700 окупантів. І це – без урахування пораненими, кількість яких може бути у 2, а то й в 3 рази більшою.

Також українські військові знищують багато російської техніки. Наприклад, за останню добу вдалося зупинити:

5 танків (загальна кількість з 24 лютого 2022 року – 3 150 одиниць),

8 бойових броньованих машин (6 276),

2 артилерійські системи (2 146),

2 РСЗВ (447),

2 БПЛА оперативно-тактичного рівня (1 894),

1 одиницю з кораблів/катерів (18),

4 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (4 936).



Втрати ворога станом на 23 січня / Інфографіка Генштабу