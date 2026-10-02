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24 Канал Новости Украины Минус полторы тысячи оккупантов и их "непобедимая" техника: какие потери понесла Россия по состоянию на 2 октября
2 октября, 06:59
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Минус полторы тысячи оккупантов и их "непобедимая" техника: какие потери понесла Россия по состоянию на 2 октября

Татьяна Бабич

Вражеские войска пытаются всеми силами продвигаться вглубь Украины и захватывать территории, однако Силы обороны эффективно противодействуют планам оккупантов.

Сентябрь стал рекордным по количеству потерь среди российских солдат. Украинские военные ликвидировали более 46 тысяч захватчиков.Очевидно, октябрь будет не менее "продуктивным". О новой волне потерь России в войне сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери у россиян?

С начала полномасштабного вторжения по 2 октября 2026 года потери страны-террористки составляют:

  • личного состава – около 1 537 390 (+1 520) человек;
  • танков – 12 388 (+0);
  • боевых бронированных машин – 25 471 (+7);
  • артиллерийских систем – 50 592 (+37);
  • РСЗО – 2 175 (+1);
  • средств ПВО – 1 683 (+0);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 542 853 (+1 470);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 810 (+7);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 156 309 (+422);
  • специальной техники – 4 780 (+6);
  • крылатых ракет – 5 126 (+).

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.26 / Генштаб

К слову, регулярные удары Сил обороны по российским ракетным системам " заставили оккупантов переместить часть пусковых установок" примерно в 200 километрах от украинской границы.

Из-за этого у врага меньше возможностей применять зенитные управляемые ракеты против украинских городов и приграничных районов. Среди недавно пораженных российских военных объектов – радиолокационная станция 39Н6 "Каста".