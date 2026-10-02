Вересень став рекордним за кількістю втрат серед російських солдатів. Українські військові ліквідували понад 46 тисяч загарбників. Вочевидь, жовтень буде не менш продуктивним. Про нову партію втрат Росії у війні розповіли в Генштабі ЗСУ.

Які втрати у росіян?

З початку повномасштабного вторгнення до 2 жовтня 2026 року втрати країни-терористки складають:

особового складу – близько 1 537 390 (+1 520) осіб;

танків – 12 388 (+0);

бойових броньованих машин – 25 471 (+7);

артилерійських систем – 50 592 (+37);

РСЗВ – 2 175 (+1);

засобів ППО – 1 683 (+0);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 542 853 (+1 470);

наземних робототехнічних комплексів – 2 810 (+7);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 156 309 (+422);

спеціальної техніки – 4 780 (+6);

крилатих ракет – 5 126 (+).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.26 / Генштаб

До слова, регулярні удари Сил оборони по російських ракетних системах змусили окупантів перемістити частину пускових установок приблизно на 200 кілометрів від українського кордону.

Через це ворог має менше можливостей застосовувати зенітні керовані ракети проти українських міст і прикордонних районів. Серед уражених нещодавно російських військових об'єктів – радіолокаційна станція 39Н6 "Каста".