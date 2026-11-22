Оккупанты на поле боя в Украине в среднем живут всего 20 – 30 минут. Такие данные ЦРУ, и их ежедневно подтверждают украинские защитники, которые систематически уничтожают захватчиков.

О новой партии убитых российских солдат сообщили в Генштабе. Каковы потери противника? Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 22 ноября 2026 года составляют: Личный состав – около 1 637 170 (+2 310) человек

Танки: 12 487 (+2)

Боевые бронированные машины: 25 923 (+39)

Артиллерийские системы: 52 661 (+66)

РСЗО: 2 295 (+6)

Средства ПВО: 1 767

Самолеты: 452

Вертолеты: 356

Наземные робототехнические комплексы: 3 209 (+6)

БПЛА оперативно-тактического уровня: 616 803 (+1 392)

Крылатые ракеты: 5 278

Корабли и катера: 35

Подводные лодки: 2

Автомобильная техника и автоцистерны: 178 062 (+243)

Спецтехника: 4 925 (+4)

Потери России в войне / Генштаб Ранее мы писали о том, что 21 ноября украинский пилот истребителя Су-27 нанес удар авиабомбой GBU по зданию, в котором находились операторы российских БПЛА. В результате попадания пункт управления оккупантов был полностью уничтожен. Видео боевого вылета опубликовали в сети. Вражескую цель удалось обнаружить благодаря заранее полученным разведывательным данным.