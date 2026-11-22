Минус более 2 тысяч оккупантов и важная техника: потери России по состоянию на 22 ноября
Оккупанты на поле боя в Украине в среднем живут всего 20 – 30 минут. Такие данные ЦРУ, и их ежедневно подтверждают украинские защитники, которые систематически уничтожают захватчиков.
О новой партии убитых российских солдат сообщили в Генштабе.
Каковы потери противника?
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 22 ноября 2026 года составляют:
- Личный состав – около 1 637 170 (+2 310) человек
- Танки: 12 487 (+2)
- Боевые бронированные машины: 25 923 (+39)
- Артиллерийские системы: 52 661 (+66)
- РСЗО: 2 295 (+6)
- Средства ПВО: 1 767
- Самолеты: 452
- Вертолеты: 356
- Наземные робототехнические комплексы: 3 209 (+6)
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 616 803 (+1 392)
- Крылатые ракеты: 5 278
- Корабли и катера: 35
- Подводные лодки: 2
- Автомобильная техника и автоцистерны: 178 062 (+243)
- Спецтехника: 4 925 (+4)
Потери России в войне / Генштаб
Ранее мы писали о том, что 21 ноября украинский пилот истребителя Су-27 нанес удар авиабомбой GBU по зданию, в котором находились операторы российских БПЛА. В результате попадания пункт управления оккупантов был полностью уничтожен. Видео боевого вылета опубликовали в сети. Вражескую цель удалось обнаружить благодаря заранее полученным разведывательным данным.