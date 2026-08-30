Россия ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военных больше, чем успевает набрать. По оценкам Запада, Москва привлекает около 30 тысяч человек в месяц, тогда как ее потери составляют не менее 36 тысяч.

Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 486 600 (+1 400) человек;

танков – 12 311 (+1);

боевых бронированных машин – 25 248 (+7);

артиллерийских систем – 48 833 (+59);

РСЗО – 2 072 (+2);

средства ПВО – 1594 (+1);

самолетов – 440 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2435 (+6);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 488 347 (+1 963);

крылатые ракеты – 5060 (+0);

корабли/катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 141 453 (+394);

специальная техника – 4614 (+6).

Потери России на 30 августа 2026 года / Фото Генштаба

Россия уже не успевает пополнять армию новыми контрактниками. По словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, за последний месяц российские войска потеряли около 43 тысяч убитых и раненых, тогда как набрали около 37 тысяч человек.

Поэтому для продолжения масштабной войны Кремлю может понадобиться новая мобилизация. По предварительным планам, Россия может призвать около 300 тысяч человек до конца 2026 года и еще 300 тысяч – в первой половине 2027-го.

Эти силы враг может использовать для расширения войны в Украине или распространения ее на страны НАТО.