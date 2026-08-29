Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса во время встречи с представителями СМИ.
Почему Кремль не может обойтись без новой мобилизации?
По его словам, с февраля российская армия ежемесячно теряет больше военных, чем набирает на контрактную службу.
За последний месяц, в частности, подтвержденные потери России составили около 43 тысяч убитых и раненых, тогда как в армию удалось привлечь около 37 тысяч человек.
Палиса отметил, что ранее России удавалось компенсировать большие потери благодаря набору новых военных.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Теперь ситуация изменилась: набор уже не покрывает потери, хотя общая численность российской группировки в Украине пока не сокращается за счет переброски военных из резерва и перераспределения сил.
По мнению генерала, без мобилизации России будет сложно провести масштабное наступление, в частности если Кремль решит предпринять попытку окончательного захвата Донбасса в сжатые сроки.
В то же время Палиса подчеркнул, что мобилизация сотен тысяч человек – это не только вопрос количества.
России придется обеспечить новобранцев формой, оружием и снаряжением, а также провести их подготовку.
Предположительно, российские власти планируют призвать около 300 тысяч человек до конца 2026 года и еще 300 тысяч в первой половине следующего года.
Генерал также предположил, что Россия теоретически может использовать дополнительные людские ресурсы не только против Украины, но и для агрессии против стран Балтии. В то же время он считает такой сценарий менее вероятным, поскольку после значительных потерь в Украине России будет сложно одновременно открывать новый фронт против стран НАТО.
Напомним, что по данным разведки, Кремль после выборов в Госдуму, запланированных на конец сентября, готовится провести масштабную мобилизацию.