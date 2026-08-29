Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час зустрічі зі ЗМІ.

Чому Кремль не може обійтися без нової мобілізації?

За його словами, з лютого російська армія щомісяця втрачає більше військових, ніж набирає на контрактну службу.

За останній місяць, зокрема, підтверджені втрати Росії становили близько 43 тисяч убитих і поранених, тоді як до війська вдалося залучити близько 37 тисяч людей.

Паліса зазначив, що раніше Росії вдавалося компенсувати великі втрати завдяки набору нових військових.

Тепер ситуація змінилася: рекрутинг уже не покриває втрати, хоча загальна чисельність російського угруповання в Україні поки не скорочується через перекидання військових із резерву та перерозподіл сил.

На думку генерала, без мобілізації Росії буде складно провести масштабний наступ, зокрема якщо Кремль вирішить здійснити спробу остаточного захоплення Донбасу в обмежені терміни.

Водночас Паліса наголосив, що мобілізація сотень тисяч людей – це не лише питання кількості.

Росії доведеться забезпечити новобранців формою, зброєю та спорядженням, а також провести їхню підготовку.

Попередньо, російська влада планує призвати близько 300 тисяч людей до кінця 2026 року та ще 300 тисяч у першій половині наступного.

Генерал також припустив, що Росія теоретично може використати додатковий людський ресурс не лише проти України, а й для агресії проти країн Балтії. Водночас він вважає такий сценарій менш імовірним, оскільки після значних втрат в Україні Росії буде складно одночасно відкривати новий фронт проти країн НАТО.

Нагадаємо, що за даними розвідки, Кремль після виборів у Держдуми, запланованих на кінець вересня, готується провести масштабну мобілізацію.