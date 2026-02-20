Потери в войне бьют рекорды: какой большой вызов стоит перед Путиным
- Россия несет серьезные потери на фронте, и Кремлю трудно пополнять резервы, привлекая даже иностранцев.
- Перед Путиным стоит вызов: уменьшить масштабы военных операций или объявить масштабную мобилизацию, что может быть фатальным.
Из-за постоянного наступления и эффективной работы украинских военных, россияне несут серьезные потери на фронте. Теперь Кремлю значительно труднее пополнять свои резервы. Оккупантам приходится привлекать в армию иностранцев. Однако перед Владимиром Путиным стоит серьезный вызов, учитывая эти проблемы.
Ветеран армии США Пол Левандовски рассказал 24 каналу, что его удивляют масштабы российских потерь. Он подчеркнул, что 1 из 200 мужчин в России умер в войне на территории Украины.
Смотрите также Путин впервые не справляется с потерями: почему в России не успевают пополнять армию
Как Путин может повлиять на большие потери в войне?
Пол Левандовски отметил, что в России сейчас невероятный уровень потерь из-за постоянных боевых действий на территории Украины. Его удивляет, как россияне добровольно идут на войну, имея знакомых или близких, которые оттуда не вернулись.
Я не понимаю, где Россия находит этих людей (которых отправляет на фронт в Украину – 24 Канала). Некоторые из них иностранцы, которым врут или заставляют идти на войну, но, несомненно, есть и россияне, которые переполнены пропагандой,
– отметил он.
Несмотря на все, по словам ветерана армии США, так или иначе в России закончатся люди, которые не знают, что война для них на самом деле является смертельной.
Когда это произойдет, то Путину, вероятно, придется найти другое решение: уменьшить масштабы военных операций, набирать больше иностранцев или объявить масштабную мобилизацию в России. Однако последнее может стать для него фатальным.
Важно! На Западе отмечают высокую эффективность украинских дронов, ведь на отдельных участках фронта потери врага могут в разы превышать украинские. Военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что результат обеспечивают не только БПЛА, но и погодные условия, опыт подразделений и понимание тактики противника, который делает ставку на пехоту.
Пол Левандовски также добавил, что власти африканских стран с низким уровнем жизни пытаются ограничивать возможности россиян пополнять свое войско их гражданами. Все потому, что оккупанты это делают мошенническими методами.
Потери России в войне: последние новости
Россия все больше привлекает иностранцев к войне против Украины, поскольку ее потери превышают темпы мобилизации. Западные чиновники считают, что при таких условиях Кремлю будет сложно удерживать численность армии без новой волны мобилизации, что несет политические риски внутри страны.
На фоне блокировки несанкционированных терминалов Starlink потери российских войск резко возросли. Аналитики отмечают, что отключение усложнило координацию вражеских беспилотников и ослабило их возможности на поле боя.
Россия все активнее вербует иностранцев, ведь потери на фронте превышают возможности пополнения войска, пишет Bloomberg. Как отметил британский министр обороны Джон Гили, среди привлеченных – тысячи военных из КНДР и других стран, тогда как ежемесячные потери России достигают десятков тысяч.