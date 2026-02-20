Из-за постоянного наступления и эффективной работы украинских военных, россияне несут серьезные потери на фронте. Теперь Кремлю значительно труднее пополнять свои резервы. Оккупантам приходится привлекать в армию иностранцев. Однако перед Владимиром Путиным стоит серьезный вызов, учитывая эти проблемы.

Ветеран армии США Пол Левандовски рассказал 24 каналу, что его удивляют масштабы российских потерь. Он подчеркнул, что 1 из 200 мужчин в России умер в войне на территории Украины.

Смотрите также Путин впервые не справляется с потерями: почему в России не успевают пополнять армию

Как Путин может повлиять на большие потери в войне?

Пол Левандовски отметил, что в России сейчас невероятный уровень потерь из-за постоянных боевых действий на территории Украины. Его удивляет, как россияне добровольно идут на войну, имея знакомых или близких, которые оттуда не вернулись.

Я не понимаю, где Россия находит этих людей (которых отправляет на фронт в Украину – 24 Канала). Некоторые из них иностранцы, которым врут или заставляют идти на войну, но, несомненно, есть и россияне, которые переполнены пропагандой,

– отметил он.

Несмотря на все, по словам ветерана армии США, так или иначе в России закончатся люди, которые не знают, что война для них на самом деле является смертельной.

Когда это произойдет, то Путину, вероятно, придется найти другое решение: уменьшить масштабы военных операций, набирать больше иностранцев или объявить масштабную мобилизацию в России. Однако последнее может стать для него фатальным.

Важно! На Западе отмечают высокую эффективность украинских дронов, ведь на отдельных участках фронта потери врага могут в разы превышать украинские. Военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что результат обеспечивают не только БПЛА, но и погодные условия, опыт подразделений и понимание тактики противника, который делает ставку на пехоту.

Пол Левандовски также добавил, что власти африканских стран с низким уровнем жизни пытаются ограничивать возможности россиян пополнять свое войско их гражданами. Все потому, что оккупанты это делают мошенническими методами.

Потери России в войне: последние новости