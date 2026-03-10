Разведка Украины получила тайные документы, в которой Россия оценивает собственные потери на поле боя
- Украинская разведка получила секретные документы, содержащие российскую оценку потерь.
- В документах говорится, что из 100% потерь – 62% – это убитые и 38% – ранены.
- Россия планирует воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке, чтобы добиться снятия санкций по ее энергетике, а также продолжает сотрудничество с Северной Кореей.
Благодаря разведке стало известно, как Россия оценивает свои потери на поле боя. Речь идет о критической цифре. Более того, она может быть заниженной.
Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко. Украинские разведчики получили важные документы, содержащие российскую оценку ее потерь на фронте. Об этом говорится в сообщении президента.
Как Россия оценивает свои потери личного состава в Украине?
Так, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно со 100% потерь 62% убитых и 38% раненых.
Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Есть основания полагать, что данные об этом уровне потерь занижены.
Также есть данные разведки, что Россия хочет воспользоваться боевыми действиями на Ближнем Востоке, чтобы уговорить меру полностью отменить санкции по ее энергетике.
Кроме того, ГУР получило обновленные данные о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей.
Что известно о потерях оккупантов на войне?
- В конце февраля Владимир Зеленский сообщал, что Россия ежемесячно теряет 30 – 35 тысяч военных погибшими или тяжелоранеными. Москва платит жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр нашей земли.
- Главком Сырский рассказывал, что численность российских войск на фронте составляет около 711 – 712 тысяч военных. Ежедневно враг теряет 1000 – 1100 человек.
- В январе 2026 года Россия мобилизовала 22 000 человек, однако потеряла 30 618 военных, что привело к дефициту в количестве 8 618 человек.
- Количество украинских потерь уменьшилось на 13% в 2025 году, в то время как потери России значительно выросли. За два года, 2024 и 2025, потери противника составили более 850 000 личного состава, что свидетельствует об эффективности боевых действий.