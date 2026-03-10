Разведка Украины получила тайные документы, в которой Россия оценивает собственные потери на поле боя

Благодаря разведке стало известно, как Россия оценивает свои потери на поле боя. Речь идет о критической цифре. Более того, она может быть заниженной.

Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко. Украинские разведчики получили важные документы, содержащие российскую оценку ее потерь на фронте. Об этом говорится в сообщении президента.

Как Россия оценивает свои потери личного состава в Украине?

Так, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно со 100% потерь 62% убитых и 38% раненых.

Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Есть основания полагать, что данные об этом уровне потерь занижены.

Также есть данные разведки, что Россия хочет воспользоваться боевыми действиями на Ближнем Востоке, чтобы уговорить меру полностью отменить санкции по ее энергетике.

Кроме того, ГУР получило обновленные данные о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей.

Что известно о потерях оккупантов на войне?