Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 19 февраля ликвидировать удалось уже почти 143 тысяч захватчиков. Только за сутки "пакетизировали" 590 окупантов.В то же время гражданки страны-террористки готовы и дальше прятать своих сыновей. Заявление россиянки распространили росСМИ, информирует 24 канал.

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Россиянка хочет похоронить всех сыновей

В то же время гражданки страны-террористки готовы и дальше хоронить своих сыновей. В частности, пьяная россиянка заявила на камеру, что у нее четыре сына. Женщина добавила, что готова отдать их всех, а себе еще родит. Очевидно, ей очень хочется получить новую "Ладу" или хотя бы пачку пельменей.

За что она так не любит своих детей, женщина не уточнила. В то же время, это показывает, что у россиян не было и нет никаких человеческих чувств.

Любопытно! В сети опубликовали кадры кладбища во Владивостоке. Большинство территории там уже "оккупировали" двухсотые российские военные.

Ликвидированного оккупанта не могут похоронить