Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 19 лютого ліквідувати вдалося вже майже 143 тисячі загарбників. Лише за добу "пакетизували" 590 окупантів. Водночас громадянки країни-терористки готові й надалі ховати своїх синів. Заяву росіянки поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Росіянка хоче поховати усіх синів

П'яна росіянка заявила на камеру, що у неї є четверо синів. Жінка додала, що готова віддати їх усіх, а собі "ще народить". Вочевидь, їй дуже хочеться отримати нову "Ладу" або хоча б пачку пельменів.

За що ж вона так не любить своїх дітей, жінка не уточнила. Водночас це показує, що у росіян не було й нема жодних людських почуттів.

Цікаво! У мережі опублікували кадри цвинтаря у Владивостоці. Більшість території там вже "окупували" двохсоті російські військові.

Ліквідованого окупанта не можуть поховати