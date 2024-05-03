Минус более тысячи оккупантов и сотня единиц техники: потери врага по состоянию на 3 мая

Россияне продолжают нести колоссальные потери в Украине. Прошедшие сутки не стали исключением - ВСУ уничтожили около сотни единиц техники и ликвидировали более тысячи оккупантов.

Согласно данным Генштаба, за минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины более тысячи своих военных. Заметим, что это приблизительные данные, поскольку сложно вести точный подсчет во время активных боевых действий. То есть потери россиян могут быть и выше.

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Потери врага на фронте

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне с Украиной 472 140 своих военных по убитым и раненым. Из них 1 270 за минувшие сутки.

Потери врага на фронте

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне с Украиной 472 140 своих военных по убитым и раненым. Из них 1 270 за минувшие сутки.

Потери врага в технике

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла:

танков – 7 354,

боевых бронированных машин – 14 129,

артиллерийских систем – 12 102,

РСЗО – 1 053,

средств ПВО – 786,

самолетов – 348,

вертолетов – 325,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9580,

крылатых ракет – 2 126,

кораблей и катеров – 26,

подводная лодка – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 16 266,

специальная техника – 1 993,

Зато за минувшие сутки враг не досчитался 22 танка, 33 боевых бронированных машины, 58 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 9 беспилотников, а также 42 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 5 единиц спецтехники.



Потери врага 3 мая / Генштаб ВСУ

К слову, согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу врага.

Кроме этого, подразделения ракетных войск поразили 2 склада боеприпасов, 1 средство ПВО, 2 артиллерийские системы и еще 1 ЗРК российских захватчиков.