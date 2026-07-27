Между тем, в Силах беспилотных систем говорят о росте уровня потерь среди оккупантов. Это объясняется тем, что российское командование наращивает штурмовые группы, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте. Чаще всего такие штурмы являются "билетом в один конец" .

Сколько российских военных ликвидировано в сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 27 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 440 580 (+1 590) человек;

танков – 12 225 (+8);

боевых бронированных машин – 25 032 (+13);

артиллерийских систем – 46 831 (+37);

РСЗО/MLRS – 1 969 (+0);

средства ПВО – 1519 (+1);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземные робототехнические комплексы – 2038 (+7);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 429 555 (+1 269);

крылатые ракеты – 4 950 (+6);

корабли/катера – 34 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 126 302 (+491);

специальная техника – 4472 (+7).

Потери России на войне на 27 июля 2026 год / Фото Генштаб

К слову, как заявил госсекретарь США Марко Рубио , Россия еженедельно теряет 5-6 тысяч солдат. Это первая известная в истории война, где число погибших превышает количество раненых.

Украинские силы уничтожают не только вражеских солдат, но и потенциал страны-агрессора воевать.

Так, например, 26 июля ночью под ударами Сил обороны оказался ряд военных объектов России в оккупированном Крыму, Донецкой и Луганской областях. В частности, украинские военные поразили объект "Черноморнефтегаз", ретранслятор для управления дронами, автомобильный мост, а также склад беспилотников в Луганской области.