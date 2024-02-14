Более 1000 оккупантов, 66 артсистем и десятки другой техники: огромные потери врага на 14 февраля

Россия не оставляет своих захватнических планов и пытается захватить украинские территории, однако ВСУ продолжают давать отпор. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано 1060 оккупантов.

Также в течение суток украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и оружия. В общем, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 398 140 личного состава.

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Какие потери России в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла:

личного состава – около 398 140 (+1060) человек,

танков – 6 433 (+9),

боевых бронированных машин – 12 043 (+39),

артиллерийских систем – 9 566 (+66),

РСЗО – 984 (+3),

средства ПВО – 671 (+4),

самолетов – 332 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 371 (+39),

крылатые ракеты – 1 882 (+0),

корабли /катера – 24 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12 662 (+39),

специальная техника – 1 523 (+5).



Потери России на 14 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны также нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 районам расположения зенитно-ракетных комплексов врага. Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, 3 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы противника.

России может хватить танков еще на 3 года

Несмотря на огромные потери в технике, России может хватить танков еще на 3 года войны. Аналитики Reuters предполагают, что оккупанты потенциально могут пополнять запасы танков, даже если они будут низшего технического уровня, независимо от способности России производить новую технику.

Москва смогла обменять качество на количество, выводя тысячи старых танков со склада со скоростью, которая иногда достигала 90 танков в месяц,

– говорится в документе.

По данным журналистов, Россия имеет 1 750 основных боевых танков – от устаревших Т-55 до современных Т-80 и Т-90. Еще 4 000 российских танков находятся на хранении.