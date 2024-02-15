Почти 1000 оккупантов, корабль и 173 единицы другой техники: огромные потери врага на 15 февраля

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу, нанося ему немалые потери. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 950 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 399 090 личного состава. Также оккупанты потеряли тысячи единиц различной техники и оружия.

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Какие потери России

За почти 2 года полномасштабной войны российская армия потеряла:

личного состава – около 399 090 (+950) человек,

танков – 6 442 (+9),

боевых бронированных машин – 12 090 (+47),

артиллерийских систем – 9 620 (+54),

РСЗО – 984 (+0),

средства ПВО – 671 (+0),

самолетов – 332 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 404 (+33),

крылатые ракеты – 1882 (+0),

корабли /катера – 25 (+1),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12 691 (+29),

специальная техника – 1 524 (+1).



Потери России на 15 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки украинские защитники также поразили 16 районов сосредоточения личного состава врага, 3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и 3 средства РЭБ.

Какая ситуация на фронте