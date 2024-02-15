Почти 1000 оккупантов, корабль и 173 единицы другой техники: огромные потери врага на 15 февраля
15 февраля 2024, 08:04Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают давать отпор врагу, нанося ему немалые потери. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 950 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 399 090 личного состава. Также оккупанты потеряли тысячи единиц различной техники и оружия.
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Какие потери России
За почти 2 года полномасштабной войны российская армия потеряла:
- личного состава – около 399 090 (+950) человек,
- танков – 6 442 (+9),
- боевых бронированных машин – 12 090 (+47),
- артиллерийских систем – 9 620 (+54),
- РСЗО – 984 (+0),
- средства ПВО – 671 (+0),
- самолетов – 332 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 404 (+33),
- крылатые ракеты – 1882 (+0),
- корабли /катера – 25 (+1),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 691 (+29),
- специальная техника – 1 524 (+1).
Потери России на 15 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки украинские защитники также поразили 16 районов сосредоточения личного состава врага, 3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и 3 средства РЭБ.
Какая ситуация на фронте
- Продолжаются ожесточенные бои на всей линии фронта. За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. Больше всего – на Авдеевском направлении.
- Так, враг не оставляет планов окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще 6 атак у Северного и Невельского Донецкой области.
- Также оккупанты не оставляют атак на Марьинском направлении. На этом участке фронта ВСУ отбили 20 российских атак.
- Боевые столкновения с российскими захватчиками фиксировали и на других направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском.
- На Севере ситуация без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность.