Снова более 2 тысяч уничтоженных оккупантов и важная техника: какие потери России по состоянию на 12 ноября

Полномасштабные боевые действия на различных участках фронта продолжаются уже 1719 дней. За это время потери противника продолжают неуклонно расти.

О новой партии ликвидированных оккупантов сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 12 ноября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 616 330 (+2 150) человек;

танков – 12 471 (+3);

боевых бронированных машин – 25 720 (+14);

артиллерийских систем – 52 278 (+47);

РСЗО – 2 269 (+3);

средств ПВО – 1 756 (+0);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 605 923 (+1013);

наземных робототехнических комплексов – 3 130 (+8);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 173 838 (+312);

специальной техники – 4 899 (+5);

крылатых ракет – 5 196 (+0).

Ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что в ночь на 11 ноября Силы обороны Украины серьезно повредили мост в селе Гусельщиково Новоазовского района на временно оккупированной территории Донецкой области. Эта переправа была важной частью российской логистики на участке сухопутного коридора в Крым.