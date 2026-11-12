Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Снова более 2 тысяч уничтоженных оккупантов и важная техника: какие потери понесла Россия по состоянию на 12 ноября
12 ноября, 06:56
2

Снова более 2 тысяч уничтоженных оккупантов и важная техника: какие потери России по состоянию на 12 ноября

Татьяна Бабич

Полномасштабные боевые действия на различных участках фронта продолжаются уже 1719 дней. За это время потери противника продолжают неуклонно расти.

О новой партии ликвидированных оккупантов сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 12 ноября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 616 330 (+2 150) человек;
  • танков – 12 471 (+3);
  • боевых бронированных машин – 25 720 (+14);
  • артиллерийских систем – 52 278 (+47);
  • РСЗО – 2 269 (+3);
  • средств ПВО – 1 756 (+0);
  • самолетов – 452 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 605 923 (+1013);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 130 (+8);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 173 838 (+312);
  • специальной техники – 4 899 (+5);
  • крылатых ракет – 5 196 (+0).

Ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что в ночь на 11 ноября Силы обороны Украины серьезно повредили мост в селе Гусельщиково Новоазовского района на временно оккупированной территории Донецкой области. Эта переправа была важной частью российской логистики на участке сухопутного коридора в Крым.