Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал Бен Ходжес – генерал-лейтенант США в отставке. По его словам, для российской верхушки солдаты – это лишь инструмент, который можно использовать.
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Кремлю безразличны потери
Российские войска несут большие потери на поле боя, в том числе и сейчас в Харьковской области. С начала полномасштабного вторжения оккупационная армия сократилась на 492 290 солдат. В то же время, кажется, что Кремль вообще не учитывает потери своего войска.
Очевидно, для власти в Кремле это вообще не имеет значения. Думаю, что российская власть никогда не занималась своими потерями, российские военные для них – инструмент, который можно использовать и тратить. Поэтому если российское население не решит, что с них уже достаточно – сомнительно, что что-то может измениться,
– отметил Бен Ходжес.
Кроме того, стоит заметить, что россиян из Московской и Петербургской областей фактически вообще не мобилизуют.
"Как по мне, это указывает на то, что Кремль обеспокоен реакцией населения на то, если бы ежедневно проводить сотни похорон в окрестностях Москвы или Петербурга", – заметил генерал-лейтенант США в отставке.
Достаточно ли у России ресурса для новых побед
Хотя Владимир Путин имеет действительно значительные человеческие ресурсы, которые собирает по (почти) всей России, однако для его "аппетитов" этого все равно мало.
Я не вижу того, чтобы у России был такой потенциал, чтобы захватить Харьков или Сумы по состоянию на сегодня. Сейчас, они, конечно, готовы нести любые потери, чтобы достичь своей цели. Но я до сих пор не понимаю, какая у них цель: они хотят захватить Харьков или создать буферную зону на границах? Или, может, это отвлекающий маневр для того, чтобы оттянуть (украинские – 24 Канал) силы с других направлений. Пока не могу сказать,
– отметил Ходжес.
В конце концов, для того, чтобы остановить попытки врага достичь той задачи, которую они перед собой ставили, Украине прежде всего нужна военная помощь. В частности, важно, чтобы наши партнеры как можно быстрее прислали обещанное оружие и боеприпасы.
"Но, должен сказать, Украина также должна решить собственные проблемы с живой силой: увеличить численность армии, чтобы можно было проводить ротации, давать возможность людям отдохнуть, пройти обучение и привлекать новые подразделения к боевым действиям", – добавил Ходжес.
Актуальные потери россиян на войне
За сутки 18 мая украинские военные уничтожили 1210 российских оккупантов. Напомним, что с 24 февраля 2022 года потери в живой силе России достигают почти 500 тысяч.
Кроме того, ВСУ мастерски уничтожают вражескую технику. Так, по состоянию на 19 мая, потери оккупантов составляют:
- танков – 7576 (+16);
- боевых бронированных машин – 14630 (+35);
- артиллерийских систем – 12687 (+48);
- РСЗВ – 1074 (+3) ;
- средства ПВО – 803 (+2);
- самолетов – 354 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10155 (+47);
- крылатые ракеты – 2204 (+1);
- корабли /катера – 26 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 17251 (+82);
- специальная техника – 2077 (+2).