Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив Бен Ходжес – генерал-лейтенант США у відставці. За його словами, для російської верхівки солдати – це лише інструмент, який можна використовувати.

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Кремлю байдуже на втрати

Російські війська зазнають великих втрат на полі бою, зокрема й зараз у Харківській області. З початку повномасштабного вторгнення окупаційна армія скоротилась на 492 290 солдатів. Водночас, здається, що Кремль узагалі не зважає на втрати свого війська.

Очевидно, для влади в Кремлі це взагалі немає значення. Думаю, що російська влада ніколи не переймалась своїми втратами, російські військові для них – інструмент, який можна використовувати та витрачати. Тому якщо російське населення не вирішить, що з них вже досить – сумнівно, що щось може змінитися,

– наголосив Бен Ходжес.

Крім того, варто зауважити, що росіян з Московської та Петербурзької областей фактично взагалі не мобілізовують.

"Як на мене, це вказує на те, що Кремль стурбований реакцією населення на те, якби щодня проводити сотні похоронів на околицях Москви чи Петербурга", – зауважив генерал-лейтенант США у відставці.

Чи достатньо у Росії ресурсу для нових перемог

Хоч Владімір Путін має справді значні людські ресурси, які визбирує по (майже) усій Росії, однак для його "апетитів" цього все одно замало.

Я не бачу того, щоб у Росії був такий потенціал, щоб захопити Харків чи Суми станом на сьогодні. Зараз, вони, звісно, готові зазнавати будь-яких втрат, щоб досягнути своєї мети. Але я досі не розумію, яка в них мета: вони хочуть захопити Харків чи створити буферну зону на кордонах? Чи, може, це відволікальний маневр для того, аби відтягнути (українські – 24 Канал) сили з інших напрямків. Поки не можу сказати,

– зазначив Ходжес.

Врешті-решт, для того, аби зупинити спроби ворога досягнути того завдання, яке вони перед собою ставляв, Україні насамперед потрібна військова допомога. Зокрема, важливо, аби наші партнери якнайшвидше надіслали обіцяну зброю та боєприпаси.

"Але, мушу сказати, Україна також має розв'язати власні проблеми з живою силою: збільшити чисельність армії, щоб можна було проводити ротації, давати можливість людям відпочити, пройти навчання та залучати нові підрозділи до бойових дій", – додав Ходжес.

Актуальні втрати росіян на війні

За добу 18 травня українські військові знищили 1210 російських окупантів. Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року втрати у живій силі Росії сягають майже 500 тисяч.

Крім того, ЗСУ майстерно нищать ворожу техніку. Так, станом на 19 травня, втрати окупантів становлять: