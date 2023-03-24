Более 1000 ликвидированных в сутки: колоссальные потери врага по состоянию на 24 марта

В Украине продолжается 394-й день войны. Потери россиян на фронте постоянно растут. Только за минувшие сутки удалось ликвидировать 1020 захватчиков.

При этом общее количество вражеских потерь составляет по меньшей мере 169 170 человек. Заметим, что это примерно цифры, ведь точное количество уничтоженных оккупантов посчитать просто невозможно.

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Потери окупантов в технике

Танков – 3 574;

боевых бронированных машин – 6 921;

артиллерийских систем – 2 616;

РСЗО – 511;

средств ПВО – 276;

самолетов – 305;

вертолетов – 290;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2208;

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5464;

специальной техники – 277.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 24 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Захватчики вынуждены увеличить количество койко-мест в госпиталях из-за большого количества "300-х"

В утренней сводке Генштаба ВСУ рассказали, что российские оккупанты вынуждены увеличить количество койко-мест в имеющихся госпиталях на временно оккупированных территориях Луганской области. Дело в том, что количество "300-х" захватчиков стремительно растет.

Так, в поселке Троицкое пришлось аж вдвое увеличить количество койко-мест, а именно – с 200 до 400, ведь тяжелораненых в российском войске очень много. В то же время, представителей офицерского состава не оставили в малооснащенных госпиталях, – их эвакуировали вертолетами в Россию 17 – 18 марта.

Отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала,

– отметили в Генштабе.

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Благодаря искусной работе и профессионализму украинских воинов, армия противника рассыпается. В частности, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по позициям личного состава и техники оккупантов.

Более того, военные ВСУ сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БпЛА разных типов. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и 2 состава горюче-смазочных материалов.