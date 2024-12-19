Скоро 1 миллион: Минобороны Британии оценило потери России в войне

По оценкам Министерства обороны Великобритании, общие потери российских военных в войне против Украины превысили 750 тысяч человек, включая убитых и раненых. Через полгода потери могут достичь миллиона.

Эту информацию обнародовал заместитель министра обороны Люк Поллард во время выступления в Палате общин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Какие потери России на войне в Украине

Сейчас потери России в войне оценивают в более 750 тысячах убитых и раненых.

Люк Поллард отметил, что в случае сохранения нынешней интенсивности боевых действий это количество может вырасти до 1 миллиона уже в течение ближайших шести месяцев.

Последний отчет Минобороны Британии также отмечает, что около 11 тысяч северокорейцев вовлечены в наступательные операции в Курской области.

Там добавляют, что почти наверняка русские и корейцы имеют проблемы с координацией действий, ведь они хотя бы банально не разговаривают на одном языке.

Напомним, по информации Южной Кореи, потери солдат КНДР составляют около 100 убитыми и 1000 ранеными.