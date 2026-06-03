Разгром российских военных в Запорожье: в ГУР показали взрывное видео

Потери России в войне против Украины растут. Наши военные продолжают эффективно уничтожать вражеских солдат, в частности на Запорожском направлении.

Так, успешную работу по оккупантам продемонстрировали операторы подразделения Paragon Company в составе 10-го отряда беспилотных систем "Спецподразделения Тимура" ГУР.

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Как украинские дроны устраивают "ад" для агрессора?

На обнародованных кадрах показана боевая работа украинских дронов весной 2026 года. С помощью FPV-дронов и аэроразведки военные обнаруживают и уничтожают технику и личный состав оккупантов.

В ГУР отмечают, что каждый боевой вылет помогает сорвать атаки врага, уничтожить его технику и сохранить жизнь украинских защитников.

Атаки на оккупантов и вражескую технику: смотрите видео

Напомним, что дроны являются одной из самых эффективных средств для ликвидации оккупантов. Так, в марте, только благодаря самым ударам беспилотников было ликвидировано или тяжело ранены 33 988 российских военных. Из-за ударов артиллерии и другого вооружения Россия потеряла еще 1 363 оккупанта.

По данным аналитиков ISW, весной 2026 года Украина усилила кампанию ударов дронами средней дальности, что уже ухудшило российскую логистику между Россией, оккупированным Крымом и югом Украины.

Оккупантам становится все труднее удерживать позиции и перебрасывать резервы.

Аналитики считают, что даже дополнительная мобилизация не поможет России существенно улучшить ситуацию, если она не найдет способа противодействовать украинским БпЛА.