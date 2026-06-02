Начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко объяснил 24 Каналу, что также с помощью беспилотников активно поражают командные пункты и места скопления личного состава россиян.

Как удары по логистике меняют ситуацию на фронте?

Противник применяет не так уж и много техники различного типа и в основном бережет ее для более значимых штурмовых действий, чтобы где-то проломить нашу оборону. Личный состав враг не бережет и они пересылаются пешком группками до трех человек,

– сказал Борисенко.

Украинские военные ежедневно уничтожают определенное количество техники. Однако цифра настолько небольшая, что говорить о серьезных проблемах с топливом сложно.

Однако 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" уже заявлял о своем контроле неба вплоть до Мариуполя. По словам военного, средние удары наносят много поражений, а логистика – это основная артерия питания войны, которая обеспечивает не только горюче-смазочными материалами, но и продовольствие и боеприпасы.

Сейчас Силы обороны работают над тем, чтобы наносить как можно больше поражений по логистическим путям противника на более 50 километров от линии фронта.

"Мы делаем им жизнь как можно сложнее. То есть стараемся использовать потенциал вооружения, который у нас есть по максимуму для того, чтобы как можно больше вреда наносить", – объяснил Борисенко.

Обратите внимание! На Александровском направлении СОУ постепенно восстанавливают контроль над территориями. Продвижение происходит небольшими шагами, после тщательной подготовки и при условии слаженной работы различных подразделений. Такой подход позволяет минимизировать потери.

Что еще известно о ситуации на фронте?

Уже более 10 месяцев Покровское направление является одним из ключевых направлений российских атак. Только за последние сутки оккупационные войска совершили 56 штурмовых попыток в районах Белицкого, Родинского, Котлиного, Удачного и других населенных пунктов, однако ни одна из них не имела успеха.

В то же время соучредитель DeepState заявил о якобы полной оккупации Покровска и Мирнограда. Однако украинские военные, которые держат оборону на этом направлении, отмечают, что бои в этих районах продолжаются.