Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Что известно о рекордных потерях России в июле?

В прошлом месяце российская армия потеряла на поле боя 42 860 военнослужащих. Эта цифра включает как погибших, так и раненых. Это самые большие месячные потери России с января 2025 года и четвертый самый кровопролитный месяц с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Общее количество российских потерь, по приведенным оценкам, приближается к 1,5 миллиона.

В то же время проблемы с набором военных становятся все более серьезным препятствием для российского диктатора Владимира Путина.

По мнению экспертов, если России начнет не хватать солдат, Путин может быть вынужден перейти к мирным переговорам.

В последние месяцы Путин все активнее пытается вовлечь россиян в войну, используя, в частности, ложные обещания "спокойной службы". Также Россия вербует граждан африканских стран по аналогичным обманчивым схемам.

По данным украинской разведки, Россия готовится привлечь от 30 до 50 тысяч северокорейских военных.

На фоне катастрофических потерь России украинским военным удалось освободить 745 квадратных километров территории на южном направлении, вернув под контроль 26 населенных пунктов вдоль линии фронта.

Украинские силы оттеснили российские войска более чем на 11 километров на южном фронте, вблизи стыка Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Этого удалось добиться благодаря серии небольших атак, которые постепенно ослабляли контроль России.