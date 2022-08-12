Неординарное поздравление: в минобороны россии назвали потери их авиации в Украине
В россии решили "креативно" поздравить с днем военно-воздушных сил. Вышло неординарно и хорошо – российское минобороны заявило о 200 погибших пилотах.
К сожалению, неординарный пост российского минобороны, вызвавший ажиотаж, спустя некоторое время исчез, сообщает 24 канал. Однако скриншоты – не техника оккупантов, поэтому не горят.
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В россии поздравляют некрологами
В российском минобороны в день военно-воздушных сил решили выразить соболезнования семьям погибших оккупантов. В кремле заявили, что за все время полномасштабного вторжения их авиация потеряла 200 пилотов. Доверять цифрам россии не стоит, учитывая, что самолеты они и то больше потеряли, но сам факт признания потерь довольно странный для минобороны россии.
Еще интереснее звучит завершение сообщения: "Завтра на их месте можем оказаться мы". Сообщение минобороны россии получилось настолько резонансным, что его решили удалить.
Сообщение минобороны россии / Скриншот
Потери оккупантов в войне с Украиной
Каждый день с 24 февраля украинские защитники и защитницы защищают нашу землю и наносят врагу колоссальные потери – как среди живой силы, так и в технике.
По состоянию на 12 августа россия потеряла:
- 43 200 человек личного состава;
- 1849 танков;
- 4 108 боевых бронированных машин;
- 975 артиллерийских систем;
- 261 реактивную систему залпового огня;
- 136 средств ПВО;
- 233 самолета;
- 193 вертолета;
- 778 беспилотников;
- 185 крылатых ракет;
- 15 кораблей и катеров;
- 3021 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
- 90 единиц специальной техники.
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