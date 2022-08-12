Неординарное поздравление: в минобороны россии назвали потери их авиации в Украине

12 августа 2022 , 21:18
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В россии решили "креативно" поздравить с днем военно-воздушных сил. Вышло неординарно и хорошо – российское минобороны заявило о 200 погибших пилотах.

К сожалению, неординарный пост российского минобороны, вызвавший ажиотаж, спустя некоторое время исчез, сообщает 24 канал. Однако скриншоты – не техника оккупантов, поэтому не горят.

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В россии поздравляют некрологами

В российском минобороны в день военно-воздушных сил решили выразить соболезнования семьям погибших оккупантов. В кремле заявили, что за все время полномасштабного вторжения их авиация потеряла 200 пилотов. Доверять цифрам россии не стоит, учитывая, что самолеты они и то больше потеряли, но сам факт признания потерь довольно странный для минобороны россии.

Еще интереснее звучит завершение сообщения: "Завтра на их месте можем оказаться мы". Сообщение минобороны россии получилось настолько резонансным, что его решили удалить.


Сообщение минобороны россии / Скриншот

Потери оккупантов в войне с Украиной

Каждый день с 24 февраля украинские защитники и защитницы защищают нашу землю и наносят врагу колоссальные потери – как среди живой силы, так и в технике.

По состоянию на 12 августа россия потеряла:

  • 43 200 человек личного состава;
  • 1849 танков;
  • 4 108 боевых бронированных машин;
  • 975 артиллерийских систем;
  • 261 реактивную систему залпового огня;
  • 136 средств ПВО;
  • 233 самолета;
  • 193 вертолета;
  • 778 беспилотников;
  • 185 крылатых ракет;
  • 15 кораблей и катеров;
  • 3021 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
  • 90 единиц специальной техники.

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Автор: Іван Магуряк