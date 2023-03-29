Бывают дни, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10, – Маляр о потерях врага

Замминистра обороны сказала, что потери российских захватчиков значительно выше, чем у Украины. Хотя, безусловно, потеря каждого нашего защитника – невыразимая боль.

Анна Маляр заметила, что потери – неизбежное последствие войны. Ведь одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника.

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Потери врага значительно больше

По словам Анны Маляр, потери у россиян больше, чем у нас. Она отметила, что у них они были больше и в 2014 – 2015 годах, но "сейчас тот коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу".

Она добавила, что на Востоке бывают такие дни, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Замминистра отметила, что это не каждый день и средний коэффициент ниже. Однако все же это показательные данные.

К сожалению, потери – это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника. Но потери врага в разы больше. Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения,

– сказала Маляр.

Общие потери оккупантов по данным Генштаба