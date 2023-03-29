Бывают дни, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10, – Маляр о потерях врага

29 марта 2023, 20:53
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Анна Маляр

Замминистра обороны сказала, что потери российских захватчиков значительно выше, чем у Украины. Хотя, безусловно, потеря каждого нашего защитника – невыразимая боль.

Анна Маляр заметила, что потери – неизбежное последствие войны. Ведь одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника.

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Потери врага значительно больше

По словам Анны Маляр, потери у россиян больше, чем у нас. Она отметила, что у них они были больше и в 2014 – 2015 годах, но "сейчас тот коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу".

Она добавила, что на Востоке бывают такие дни, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Замминистра отметила, что это не каждый день и средний коэффициент ниже. Однако все же это показательные данные.

К сожалению, потери – это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника. Но потери врага в разы больше. Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения,
– сказала Маляр.

Общие потери оккупантов по данным Генштаба

  • Глава британского министерства обороны Бен Уоллес рассказал, что по последним данным США, которыми он владеет, количество погибших или раненых россиян превышает 220 тысяч.
  • Между тем, по данным Генштаба по состоянию на утро 29 марта общее количество российских потерь составляет 172 340 военных. Только за прошедшие сутки наши бойцы ликвидировали 610 живой силы врага.
Автор: Анастасія Кушпіт