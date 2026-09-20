Пограничники сообщили, что уничтожить российскую РЛС удалось одним точным попаданием. В результате станция была выведена из строя.

Что известно об уничтожении российской РЛС "Небо-У"?

"Небо-У" – это радиолокационная станция, которую оккупанты используют для обнаружения воздушных целей.

Ее уничтожение лишает российские войска одного из элементов системы радиолокационного контроля.

Стоимость уничтоженной станции составляет около 100 миллионов долларов.

Таким образом, один точный удар украинских военных нанес врагу значительные потери.

Пограничники разнесли вражескую РЛС: смотрите видео

Напомним, на военном аэродроме "Ростов-Центральный" в Ростовской области после украинской атаки зафиксировали значительные потери авиапарка.

Спутниковые снимки показали, что в результате удара были уничтожены два вертолета Ми-8, а также самолеты Ан-12 и Ан-26.

Ранее стало известно, что украинские военные уничтожили российскую пусковую установку С-400 в Брянской области. По данным компании Fire Point, удар по ней нанесли дроны FP-1.

Уничтоженная установка, вероятно, была одной из двух, которые россияне использовали для ударов по наземным целям. Сообщается, что незадолго до поражения с этого комплекса были атакованы Киев.