Прикордонники повідомили, що знищити російську РЛС вдалося одним точним влучанням. У результаті станція була виведена з ладу.

Що відомо про знищення російської РЛС "Небо-У"?

"Небо-У" є радіолокаційною станцією, яку окупанти використовують для виявлення повітряних цілей.

Її знищення позбавляє російські війська одного з елементів системи радіолокаційного контролю.

Вартість знищеної станції становить близько 100 мільйонів доларів.

Отже, один влучний удар українських військових завдав ворогу значних втрат.

Прикордонники рознесли ворожу РЛС: дивіться відео

Нагадаємо, на військовому аеродромі Ростов-Центральний у Ростовській області після української атаки зафіксували значні втрати авіапарку.

Супутникові знімки показали, що внаслідок удару були знищені два вертольоти Мі-8, а також літаки Ан-12 та Ан-26.

Раніше стало відомо, що українські військові знищили російську пускову установку С-400 у Брянській області. За даними компанії Fire Point, удар по ній завдали дронами FP-1.

Знищена установка, ймовірно, була однією з двох, які росіяни використовували для ударів по наземних цілях. Повідомляється, що незадовго до ураження з цього комплексу атакували Київ.