Сравнил с целым танковым корпусом США: генерал НАТО оценил потери России в войне против Украины

Россия в течение полномасштабной войны против Украины потеряла более 4 тысяч танков. Это почти танковый корпус Соединенных Штатов.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает 24 Канал со ссылкой на NTD.

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Потери России в войне

Каволи высказался о потерях армии страны-агрессора в войне против Украины.

Россияне потеряли более 4000 танков, что составляет почти весь состав танкового корпуса США. Масштабы этого конфликта просто поражают,

– сказал Каволи во время слушаний в комитете Сената США.

Также во время слушаний генерала спросили о последствиях, если Соединенные Штаты откажут Киеву в предоставлении большей военной и разведывательной помощи, как это было сделано администрацией лидера США Дональда Трампа после словесной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Очевидно, что это будет иметь быстрое и пагубное влияние на их способность вести боевые действия", – сказал в ответ генерал НАТО.

Кроме этого, Каволи отметил, что силы Киева зависят от помощи США в сбивании ракет, а также от разведданных, которые помогают нацеливаться на командные пункты и логистические районы России.

Добавим, что Каволи указал, что сейчас Украина и ее войска находятся на очень сильных оборонительных позициях, и даже улучшают позиции. Также он отверг возможность поражения Украины в войне с Россией.