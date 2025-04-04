Сравнил с целым танковым корпусом США: генерал НАТО оценил потери России в войне против Украины
- Россия продолжает нести потери в войне.
- Генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия за время полномасштабной войны потеряла более 4000 танков, а это почти танковый корпус США
Россия в течение полномасштабной войны против Украины потеряла более 4 тысяч танков. Это почти танковый корпус Соединенных Штатов.
Об этом заявил главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает 24 Канал со ссылкой на NTD.
Смотрите также Россияне предприняли попытку массированной атаки с бронетехникой в Донецкой области, но потерпели неудачу
Потери России в войне
Каволи высказался о потерях армии страны-агрессора в войне против Украины.
Россияне потеряли более 4000 танков, что составляет почти весь состав танкового корпуса США. Масштабы этого конфликта просто поражают,
– сказал Каволи во время слушаний в комитете Сената США.
Также во время слушаний генерала спросили о последствиях, если Соединенные Штаты откажут Киеву в предоставлении большей военной и разведывательной помощи, как это было сделано администрацией лидера США Дональда Трампа после словесной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Очевидно, что это будет иметь быстрое и пагубное влияние на их способность вести боевые действия", – сказал в ответ генерал НАТО.
Кроме этого, Каволи отметил, что силы Киева зависят от помощи США в сбивании ракет, а также от разведданных, которые помогают нацеливаться на командные пункты и логистические районы России.
Добавим, что Каволи указал, что сейчас Украина и ее войска находятся на очень сильных оборонительных позициях, и даже улучшают позиции. Также он отверг возможность поражения Украины в войне с Россией.