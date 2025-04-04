Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє 24 Канал з посиланням на NTD.
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Втрати Росії у війні
Каволі висловився щодо втрат армії країни-агресорки у війні проти України.
Росіяни втратили понад 4000 танків, що становить майже весь склад танкового корпусу США. Масштаби цього конфлікту просто вражають,
– сказав Каволі під час слухань у комітеті Сенату США.
Також під час слухань генерала запитали про наслідки, якщо Сполучені Штати відмовлять Києву в наданні більшої військової та розвідувальної допомоги, як це було зроблено адміністрацією лідера США Дональда Трампа після словесної перепалки з Володимиром Зеленським у Білому домі.
"Очевидно, що це матиме швидкий і згубний вплив на їхню здатність вести бойові дії", – сказав у відповідь генерал НАТО.
Крім цього, Каволі зазначив, що сили Києва залежать від допомоги США у збиванні ракет, а також від розвідданих, які допомагають націлюватися на командні пункти та логістичні райони Росії.
Додамо, що Каволі вказав, що зараз Україна та її війська перебувають на дуже сильних оборонних позиціях, і навіть покращують позиції. Також він відкинув можливість поразки України у війні з Росією.