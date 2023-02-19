Один танк приехал спасать другой: ВСУ показали, как с воздуха испепеляют вражескую бронетехнику

Украинские защитники продолжают наносить российской оккупационной армии немалые потери. Бойцы показали, как уничтожают вражеские танки из воздуха.

В сети появилось соответствующее видео. На нем можно увидеть, как мастерски работают украинские бойцы.

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Наши бойцы испепелили еще 2 российских танка

В Страткоме ВСУ рассказали об уничтожении еще двух российских танков.

Один из этих мошканских танков пытался расстрелять наши позиции, но наехал на мину, установленную воинами Отдельной бригады территориальной обороны города Днепр,

– рассказали защитники.

Оккупанты пригнали второй танк, чтобы вытащить поврежденную машину. Однако украинские воины попали в него. Следом гранатометчики добили вражеские бронемашины. ️

"Уникальный случай, когда этот бой удалось снять и с неба, и с земли", – подытожили в Страткоме ВСУ.

Смотрите видео работы бойцов Сил обороны

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Общие потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 19 февраля оккупационная армия потеряла почти 143 тысяч своих военных. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 590 врагов.

Кроме этого, бойцы Вооруженных Сил Украины очень эффективно уничтожают вражескую технику, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, защитники уже испепелили: