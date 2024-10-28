Около 650 тысяч убитых и раненых: Зеленский назвал потери России в войне

По словам президента Владимира Зеленского, Россия потеряла на поле боя в Украине около 650 тысяч человек убитыми и ранеными. Президент рассказал о негуманном поведении России в отношении своего же народа и армии.

Владимир Зеленский дал интервью The Times of India, где в частности затронул тему колоссальных потерь России в войне и её отношение к собственным военным и гражданским, передает 24 Канал.

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Каковы потери России на войне

Владимир Зеленский отметил, что много российских военных погибает от рук своих же собратьев. Их убивают за отказ выполнять бессмысленные приказы.

Россия сама убила очень многих россиян. Очень много мобилизованных российских солдат было убито из самой же российской армии из-за того, что они боялись идти вперед, наступать, погибать под пулями или быть ранеными. Они убегали назад и там их убивала их же армия... Они не считают количества,

– подчеркнул Зеленский.

Президент называет цифру около 650 тысяч раненых и убитых российских военных за все время после вторжения.

Он подчеркивает, что Россия "продавливает" своих военных через мясорубку, используя их, как мясо, и "забрасывает нас своими трупами". Она не забирает с поля боя своих убитых бойцов.

Президент также отметил, что Россия не чурается бить по собственной территории в Курской области, где находятся Вооруженные силы Украины. В результате её бомбардировок погибает российское гражданское население.

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что потери России на войне пересекли отметку в 690 тысяч бойцов.