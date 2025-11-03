ВМС Украины атаковали элитное спецподразделение россиян, которое находилось на буровой установке "Сиваш"

Украинские защитники продолжают наносить точные удары по оккупантам в Крыму. Так, Военно-морские силы поразили личный состав захватчиков, а спецназовцы ГУР – дорогостоящую технику противника.

Так, недавно ВМС Украины ударил по буровой установке "Сиваш". Там как раз находилось элитное спецподразделение врага, передает 24 Канал.

Что известно о "хлопке" в Крыму?

Как следствие – был уничтожен вражеский расчет ПТРК, технические средства разведки и наблюдения россиян.

Оккупанты отказываются признавать потери. Поэтому они распространяют видео, на котором якобы боеприпас "Ланцет" уничтожает украинский катер. Однако на самом деле для атаки на буровую установку наши защитники использовали дрон-камикадзе.

Тем временем спецназовцы ГУР превратили в металлолом очередные дорогостоящие объекты ПВО россиян в Крыму. Это произошло в ходе операции в ночь на 1 и 2 ноября.

Как результат – был нанесен удар по вражескому пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, уничтожено российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.

Также специалисты ГУР успешно поразили аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек" российской оккупационной армии.

Что известно о последних ударах по оккупированному Крыму?