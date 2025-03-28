"Блицкриг" на мотоциклах, – боец вспомнил недавнюю "внезапную" атаку россиян

О какой-то приостановке боевых действий сейчас вообще рано говорить. Враг несет потери, после чего готовится к новым наступательным действиям. Иногда происходят вообще вопиющие случаи.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш. По его словам, буквально недавно пришлось отражать довольно мощный штурм врага. Оккупанты понесли достаточно серьезные потери.

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Атаковали на мотоциклах

Как отметил военный, оккупанты во время атаки не использовали тяжелой техники. Они пробовали осуществить "блицкриг" на мотоциклах и различных легковых автомобилях. Главной задачей было проехать максимально глубоко и попытаться там закрепиться.

В конце концов удалось уничтожить и ранить до полусотни оккупантов. Также россияне потеряли десятки мотоциклов и легковых автомобилей. Пленные рассказывали, откуда они берут такое количество различной легкой техники. Ситуация там достаточно специфическая.

Они рассказывали, что офицеры заставляют их покупать мотоциклы или машины за собственные деньги. Государство их не обеспечивает. То есть штурмовать ты должен. Но как ты это будешь делать – никого не интересует. Не хочешь идти пешком? Так купи себе что-то,

– рассказал военный.

При этом после таких атак враг снова продолжает накапливаться, чтобы идти в следующие атаки. Поэтому пока о приостановлении боевых действий сложно говорить.

Напомним, по состоянию на 28 марта Россия потеряла более 910 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 10455 т.д. подобное.